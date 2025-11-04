Pastore analizza | Inter? A centrocampo c’è un mismatch clamoroso Con la Lazio sarà dura perché…

Inter News 24 Pastore analizza il momento dell’Inter di Cristian Chivu e fa riferimento al turnover nerazzurro, che in alcune posizioni va migliorato. Nel podcast Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la situazione dell’ Inter allenata da Cristian Chivu, concentrandosi in particolare sulle difficoltà difensive della squadra. Secondo Pastore, una delle problematiche più evidenti riguarda la gestione della difesa, con un focus sulle difficoltà nei duelli individuali e nella copertura degli spazi. Un aspetto che sta mettendo in difficoltà i nerazzurri è la vulnerabilità contro attaccanti veloci, come sottolineato nelle ultime partite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pastore analizza: «Inter? A centrocampo c’è un mismatch clamoroso. Con la Lazio sarà dura perché…»

