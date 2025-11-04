Inter News 24 Le parole di Giuseppe Pastore, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Pastore ha parlato a Fontana di Trevi dell’ultimo turno di Serie A. LE LAMENTELE DI CONTE – Mi dispiace che Conte porti avanti questa macchietta del lamentoso, del complottista. Sembrano quelle cose che si leggono su Facebook: il Napoli dà fastidio. Ma a chi? Non dà fastidio a nessuno, non c’è senso di paura e Conte lo sa benissimo e si squalifica un po’ parlando così. Il Conte che si lamenta continuamente per tirare acqua al suo mulino è una strategia da boomer. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore accusa: «Conte ormai è una macchietta, mi fa ridere. Sembra Trump, vi spiego»