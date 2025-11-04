Passo del Tonale fiamme e paura sul tetto del condominio

Sono state ore di battaglia con le fiamme quelle con cui hanno dovuto fare i conti i vigili del fuoco di Vermiglio, Ossana, Malè e Monclassico, chiamati a intervenire nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 novembre, per un incendio a un condominio in quel del Passo del Tonale.L’allarme è scattato poco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it