Passo del Tonale fiamme e paura sul tetto del condominio
Sono state ore di battaglia con le fiamme quelle con cui hanno dovuto fare i conti i vigili del fuoco di Vermiglio, Ossana, Malè e Monclassico, chiamati a intervenire nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 novembre, per un incendio a un condominio in quel del Passo del Tonale.L’allarme è scattato poco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
