Passeggiate della salute

Passeggiate gratuite che si svolgono ogni Sabato a rotazione nei 5 quartieri di Firenze per i cittadini che hanno voglia di camminare in compagnia e andare alla scoperta del proprio territorio. Passeggiate medio-facili per un'inclusività a 360° rivolte alla promozione di un sano e corretto stile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Salute del cuore, un nuovo studio indica: meglio una camminata lunga al giorno che più passeggiate brevi. Per l'apparato cardiocircolatorio è infatti più efficace ? https://l.euronews.com/UXcj - facebook.com Vai su Facebook

“10mila passi di salute” fa tappa a Venzone: camminata gratuita tra storia e paesaggi - Domenica 9 novembre passeggiata guidata gratuita a Venzone sul Percorso Natura, nell’ambito del progetto “10mila passi di salute”. nordest24.it scrive

Passeggiata, meglio breve o lunga? La scienza non ha dubbi: è questa la migliore per la salute del cuore - La scelta tra una passeggiata breve o una più lunga per migliorare la salute cardiovascolare non è più un dubbio per la scienza moderna. Da benessereblog.it

“10mila passi di salute” fa tappa ad Aviano e sul lago di Ragogna: benessere, natura e inclusione - Ad Aviano e San Daniele due passeggiate del progetto “10mila passi di salute” per promuovere attività fisica e valorizzare i percorsi del FVG. Riporta nordest24.it