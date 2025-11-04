Passaporto è possibile richiederlo in 81 Comuni della provincia di Novara

Novaratoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità: da pochissimi giorni Poste Italiane ha ampliato il numero di uffici postali dove poter fare richiesta del passaporto. Per la precisione sono 81 i Comuni della provincia di Novara, al di sotto dei 15mila abitanti, dove si potrà fare richiesta.Si tratta di un servizio avviato già lo scorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it



