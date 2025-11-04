Pasquale ucciso in piazza i due giovani reo confessi | Abbiamo sparato alla cieca

Due liti, le minacce, poi gli spari alla cieca. Si sono costituiti autonomamente nella notte tra domenica e lunedì, quando "si sono resi conto della gravità del fatto" ed hanno raccontato la loro versione dei fatti. È quanto riferisce l'avvocato Mauro Porcelli, difensore di fiducia di G.E e A.A. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

