Pasquale ucciso a 18 anni il parroco | Ferita la comunità

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’uccisione del giovane Pasquale Nappo lascia sgomenti. Non può esserci una motivazione che giustifichi questa violenza”. E’ il messaggio del parroco dell’Immacolata Concezione di Boscoreale, don Alessandro Valentino, e di tutta la comunità parrocchiale. “Esprimiamo – aggiunge – la più sincera solidarietà alla famiglia del giovane. Ciò che è accaduto ferisce tutta la comunità. Vi siamo vicini con la preghiera, condividendo il vostro dolore”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pasquale ucciso a 18 anni, il parroco: “Ferita la comunità”

