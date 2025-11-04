Pasquale Nappo ucciso a 18 anni dopo aver sparato i due 20enni sono andati ai baretti di Chiaia

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due ragazzi fermati per l'omicidio di Pasquale Nappo, operaio incensurato di 18 anni ucciso a Boscoreale, dopo aver sparato sono andati ai Baretti di Chiaia. L'avvocato: "Non si erano resi conto della gravità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

pasquale nappo ucciso 18Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. Riporta quotidiano.net

pasquale nappo ucciso 18Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne colpito da proiettile domenica notte: “Ucciso per errore” - Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne uccido da proiettile vagante la notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre a Boscoreale, nel Napoletano ... Da fanpage.it

Due ragazzi fermati per l'omicidio di Pasquale Nappo, il papà: "Non era lui l'obiettivo degli spari" - Il diciottenne era incensurato, è stato freddato con un proiettile nella piazza di Boscoreale. Lo riporta today.it

