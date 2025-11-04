Pasquale Iacovone bruciò vivi i 2 figli | dopo 10 anni fuori dal carcere

Nel luglio 2013, a Ono San Pietro (Brescia), Pasquale Iacovone uccise i figli Andrea (13 anni) e Davide (9 anni): chiuse la porta della loro camera, probabilmente li soffocò, poi versò benzina e appiccò fuoco alla casa per simulare un incidente. L’uomo, separato dalla moglie Erica Patti (che lo aveva denunciato per stalking e minacce), agì per vendetta. Condannato all’ergastolo, i giudici esclusero l’ipotesi di suicidio. Ora però in questa storia tragica c'è un nuovo elemento che fa parecchio discutere. Dopo 10 anni, Iacovone può accedere ai permessi premio previsti dalla legge per i detenuti. La notizia ha sconvolto Erica Patti, madre delle vittime: "Mi ritrovo a vivere, di nuovo, nella paura: quella di non sapere quando può uscire l’assassino dei tuoi figli". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pasquale Iacovone, bruciò vivi i 2 figli: dopo 10 anni fuori dal carcere

