Partono gli sfalci ma senza raccolta | Proteggiamo la biodiversità
Un investimento di 2 milioni di euro per un lavoro lungo tre anni. E il sindaco Carlo Moscatelli che mette le mani avanti avvisando i cittadini: se si noterà l’erba tagliata e abbandonata nelle aree pubbliche, non si tratta di un disservizio, bensì di una scelta ben precisa. È partito ufficialmente nei giorni scorsi il nuovo appalto per la gestione delle aree verdi comunali. Un inizio molto atteso considerando che il verde pubblico è uno dei temi su cui il primo cittadino ha puntato di più la sua attenzione. Questo, insieme all’altro grande tema dei rifiuti e della pulizia della città, si traduce in un unico concetto: decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GRANDE NOTIZIA! Finalmente partono i lavori di rifacimento del manto stradale sulla via Monti Lepini, dal ponte sul Sacco fino a Latina! Già a novembre inizieranno gli interventi del primo lotto di lavori dal ponte sul Sacco in territorio di Ceccano fino al c - facebook.com Vai su Facebook
Partono gli sfalci ma senza raccolta: "Proteggiamo la biodiversità" - E il sindaco Carlo Moscatelli che mette le mani avanti avvisando i cittadini: se si noterà l’erba tagliata e abbandonata nelle aree p ... Scrive ilgiorno.it