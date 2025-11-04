Partono gli sfalci ma senza raccolta | Proteggiamo la biodiversità

Un investimento di 2 milioni di euro per un lavoro lungo tre anni. E il sindaco Carlo Moscatelli che mette le mani avanti avvisando i cittadini: se si noterà l’erba tagliata e abbandonata nelle aree pubbliche, non si tratta di un disservizio, bensì di una scelta ben precisa. È partito ufficialmente nei giorni scorsi il nuovo appalto per la gestione delle aree verdi comunali. Un inizio molto atteso considerando che il verde pubblico è uno dei temi su cui il primo cittadino ha puntato di più la sua attenzione. Questo, insieme all’altro grande tema dei rifiuti e della pulizia della città, si traduce in un unico concetto: decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

