Partecipate Ripepi attacca Falcomatà | Sospetti sulle graduatorie riaperte a 4 mesi dalle elezioni

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto la lente della commissione controllo e garanzia di stamattina l’avviso pubblico bandito dal Comune di Reggio Calabria nelle scorse settimane e finalizzato all’individuazione di nuovi soggetti idonei per incarichi in Hermes, Castore e nelle altre partecipate.Commenta il presidente Massimo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

