Partecipate Ripepi attacca Falcomatà | Sospetti sulle graduatorie riaperte a 4 mesi dalle elezioni
Sotto la lente della commissione controllo e garanzia di stamattina l’avviso pubblico bandito dal Comune di Reggio Calabria nelle scorse settimane e finalizzato all’individuazione di nuovi soggetti idonei per incarichi in Hermes, Castore e nelle altre partecipate.Commenta il presidente Massimo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
All'ordine del giorno dell'ultima seduta della IX Commissione consiliare (Controllo e garanzia), presieduta da Massimo Ripepi, era stata inserita l'audizione della segretaria generale del Comune di Reggio Calabria, Antonia Criaco, in merito all'Avviso pubblic