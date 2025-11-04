Parte all' improvviso l’allarme antincendio | scatta la pioggia all’interno del treno

4 nov 2025

Allimprovviso, l’acqua ha iniziato a cadere all’interno delle carrozze. Non si è trattato di una perdita dell’impianto idrico ma di un malfunzionamento dell’impianto antincendio. È successo sul treno 1024 di Trenord, partito da Laveno Mombello e diretto a Milano Cadorna nella mattinata di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

