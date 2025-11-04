Parole e autori alla Biblioteca degli Intronati

Un nuovo mese di parole, autori, argomenti e ricordi alla Biblioteca comunale degli Intronati, dove il presidente Raffaele Ascheri propone un altro ciclo di appuntamenti per la rassegna dal titolo "Incontri in Biblioteca". Dopo l’evento di ieri pomeriggio, dedicato a Sergio Micheli per la rassegna ‘Senesi da ricordare’, con Paola Micheli e Massimo Biliorsi, il programma di novembre proseguirà con altri quattro ‘pomeriggi d’autore’, tra conferenze e presentazioni di libri, tutti ospitati nella suggestiva sala storica di via della Sapienza. Domani (mercoledì 5) alle 17.30 sarà ospite il filosofo Mauro Bonazzi, che presenterà il suo volume ‘Il demone della nostalgia’, uscito per Einaudi, insieme a Moreno Lifodi e Alessandro Linguiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parole e autori alla Biblioteca degli Intronati

