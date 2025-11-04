Parma aderisce al Clust-ER Economia Urbana

La Giunta comunale ha espresso parere favorevole all’adesione del Comune di Parma all’Associazione Clust-ER Economia Urbana, rete regionale promossa da ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio) che riunisce enti pubblici, imprese, centri di ricerca e formazione per sostenere l’innovazione nei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

