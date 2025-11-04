Parla il pentito | Il ruolo di collettore economico a Milano del clan Mazzei di Catania

E' stata accolta la richiesta della Dda di Milano, con i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei sei interrogatori, più altri atti a riscontro, di William Alfonso Cerbo, detto "Scarface", il nuovo pentito nel maxi procedimento "Hydra", scaturito dalle indagini dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Alleanza tra mafie al Nord: lo "Scarface" di Catania svela gli affari (mancati) dei clan a Trecate. Le rivelazioni di William Cerbo, pentito da settembre parla anche di Trecate il catanese William Alfonso Cerbo

