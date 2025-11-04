Parla il pentito | Il ruolo di collettore economico a Milano del clan Mazzei di Catania

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata accolta la richiesta della Dda di Milano, con i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei sei interrogatori, più altri atti a riscontro, di William Alfonso Cerbo, detto "Scarface", il nuovo pentito nel maxi procedimento "Hydra", scaturito dalle indagini dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

