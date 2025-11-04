Parla con la vicina l'ex della donna li vede e lo massacra di botte | Giuliano muore dopo giorni di agonia

Il 26 ottobre Giuliano Roberto Mascheroni, 66enne di Ventimiglia, si era fermato a parlare con una vicina. Mentre i due stavano conversando, si era avvicinato un uomo, l'ex compagno della donna. Il 46enne si era scagliato contro Mascheroni e lo aveva colpito con calci e pugni. Nelle scorse ore, dopo giorni di agonia, il 66enne è morto per un'emorragia cerebrale conseguente alle lesioni riportate. 🔗 Leggi su Fanpage.it