Paradosso Mattei | un nuovo documentario sul manager che volle la fondazione del Giorno

Milano, 4 novembre 2025 – File under “Misteri d’Italia”. Una delle vicende più intricate risalenti al periodo della Prima Repubblica è sicuramente la morte di Enrico Mattei, il presidente di Eni che ebbe l’ardore di sfidare le cosiddette “sette sorelle” (secondo un’espressione da lui coniata), le compagnie petrolifere internazionali che avevano strutturato una sorta di oligopolio, assicurandosi il dominio nella produzione mondiale a partire dagli anni ‘40. Una delle “armi” che gli furono utili in questo tentativo di scardinare una concorrenza “sleale” nella sua essenza stessa fu proprio il Giorno, il quotidiano nato proprio per sua iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Paradosso Mattei”: un nuovo documentario sul manager che volle la fondazione del Giorno

