Paradise City | il memoir di Susanna Nicchiarelli sulla sua adolescenza

Mondadori ha pubblicato nella collana Strade Blu il primo libro scritto dalla regista di Nico, 1988, Miss Marx e Chiara, che sarà prossimamente di nuovo al cinema col un film dal titolo Giorni felici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Paradise City: il memoir di Susanna Nicchiarelli sulla sua adolescenza

Contenuti che potrebbero interessarti

HALLOWEEN NIGHTMARE CITY 31 ottobre e 1 novembre Paradise play drink and food - Monsano (An) Il percorso horror più lungo e spaventoso di sempre con attori, figuranti, effetti speciali e... un'intera città abbandonata trasformata in un incubo! Info: https:// - facebook.com Vai su Facebook

Paradise City: il memoir di Susanna Nicchiarelli sulla sua adolescenza - Mondadori ha pubblicato nella collana Strade Blu il primo libro scritto dalla regista di Nico, 1988, Miss Marx e Chiara, che sarà prossimamente di nuovo al cinema col un film dal titolo Giorni felici. Come scrive comingsoon.it