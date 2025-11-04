Pappalardo contro Al Bano per l’ingaggio ricevuto all’Isola dei Famosi. Il cantante è ospite di Belve questa sera, martedì 4 novembre. Un’intervista senza freni in cui si apre e racconta a Francesca Fagnani gli alti e bassi della sua carriera, dal successo degli esordi al ‘periodo buio e di indifferenza generale’ dopo alcuni flop, fino alla rinascita con ‘Ricominciamo’. Pappalardo parla anche di amore, sesso e tradimenti. E a Fagnani ammette di non aver ancora digerito che all’Isola dei famosi Al Bano abbia avuto un cachet più alto del suo. “A me hanno dato 30mila euro, ad Al Bano 1 milione e 200mila”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pappalardo ospite a Belve stasera, stoccata ad Al Bano per il cachet all’Isola