Pappalardo da Belve ad agnellino Le offese alla Meloni? Ho fatto solo un gesto poco reverenziale…

Secoloditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alti e bassi della sua carriera, dal successo al “periodo buio e di indifferenza generale” dopo alcuni flop, fino alla rinascita con ‘Ricominciamo’. A driano Pappalardo sarà ospite stasera nella seconda puntata di ‘Belve’, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione. Cantante, attore e personaggio televisivo, Pappalardo si mette a nudo per parlare con ironica sincerità della sua lunga carriera, di amore, sesso e tradimenti. E a Fagnani ammette di non aver ancora digerito che all’Isola dei famosi Al Bano abbia avuto un cachet più alto del suo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

