Papamarenghi | Cena Pd con i privati per discutere del Pug Ferri | Era un pranzo

«Ci sono spinte esterne sul Pug, il piano urbanistico generale, nei confronti dell’Amministrazione comunale. Spinte che stanno intervenendo, con una cena a Castelsangiovanni che ha coinvolto la segreteria del Pd odierna e quella del passato. Così il Pug, che doveva arrivare in aula a ottobre, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it