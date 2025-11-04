Papamarenghi | Cena Pd con i privati per discutere del Pug Ferri | Era un pranzo

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ci sono spinte esterne sul Pug, il piano urbanistico generale, nei confronti dell’Amministrazione comunale. Spinte che stanno intervenendo, con una cena a Castelsangiovanni che ha coinvolto la segreteria del Pd odierna e quella del passato. Così il Pug, che doveva arrivare in aula a ottobre, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

papamarenghi cena pd privatiPapamarenghi: «Cena Pd con i privati per discutere del Pug». Ferri: «Era un pranzo» - Le parole di de Pascale dividono il centrosinistra, poi Papamarenghi attacca: «Ci sono spinte esterne della logistica per redigere il piano urbanistico». Segnala ilpiacenza.it

Il piano del Pd per Roma: Irpef giù e Atac ai privati - Una lenta riconnessione con il tessuto sociale di Roma che lo scorso anno bocciò senza appello la proposta del Pd. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Papamarenghi Cena Pd Privati