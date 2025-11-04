Papa | Situazione Cisgiordania complessa serve giustizia

"La situazione delle colonie in Cisgiordania è complessa, dobbiamo cercare di lavorare insieme per la giustizia per tutti i popoli". Queste le parole di Leone XIV sulle tensioni negli ex territori occupati che dovrebbero avere la sovranità dell'Autorità Palestinese. Dopodomani il Papa riceverà Abu Mazen in Vaticano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa: "Situazione Cisgiordania complessa, serve giustizia"

