Papa Leone XIV | l’educazione non è un ricordo ma una profezia Lettera

Inviata da Simone Billeci - Nel sessantesimo anniversario della Gravissimum educationis, Papa Leone XIV firma la Lettera Apostolica Disegnare nuove mappe di speranza, un documento che va oltre la commemorazione per diventare manifesto di una nuova visione educativa globale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, lungo il percorso verso Castel Gandolfo, per pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e rendere omaggio al suo predecessore. Fonte: Vatican News. - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #PapaLeone: “anche nella morte la speranza di Dio non delude” #3novembre #Tv2000 #Papa #Pope #LeoneXIV #PapaLeoneXIV #PapaFrancesco #suffragio #religione @tg2000it - X Vai su X

Papa Leone XIV: “Il progresso tecnologico fa parte del piano di Dio per la creazione, ma nessun algoritmo potrà sostituire ciò che rende umana l’educazione” - Nel cuore della sua Lettera apostolica Dilexi te, Papa Leone XIV dedica un passaggio chiaro e diretto al rapporto tra educazione e tecnologia, riconoscendo quanto questo tema sia centrale nella scuola ... Secondo orizzontescuola.it

Papa Leone XIV L'educazione ci insegna a guardare in alto, è cannocchiale per guardare oltre - C'è tanta gente fuori dell' Aula Paolo VI sono gli studenti che per il loro Giubileo incontrano il Papa. acistampa.com scrive

Papa Leone XIV al Giubileo dell’Educazione: “Non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia” - Ieri, 30 ottobre, Papa Leone XIV è intervenuto al Giubileo del mondo dell’educazione parlando agli studenti (qui il testo integrale) e riprendendo molti dei concetti e delle sfide educative che sono a ... Lo riporta tecnicadellascuola.it