Papa Leone XIV in preghiera sulla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore | il gesto che commuove

In occasione della celebrazione in ricordo di Papa Francesco, deceduto ad aprile di questo anno, Papa Leone si è recato in preghiera sulla sua tomba a Santa Maria Maggiore. Il luogo prescelto dal suo predecessore, nonché oggi meta di pellegrinaggi (non solo di carattere giubilare) di tantissimi fedeli che lì si recano proprio per pregare. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV in preghiera sulla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore: il gesto che commuove

