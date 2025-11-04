Paolo Cocco Marco Di Marcello e Markus Kirchler sono morti nella valanga in Nepal Ma c' è una flebile speranza per uno dei tre alpinisti

Leggo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono morti i tre alpinisti italiani Paolo Cocco, fotografo abruzzese ed ex vicesindaco di Fara San Martino di 41 anni, Marco Di Marcello, alpinista e biologo 37enne originario di Teramo,. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler sono morti nella valanga in Nepal». Ma c'è una flebile speranza per uno dei tre alpinisti

