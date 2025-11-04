Paolo Cocco Marco Di Marcello e Markus Kirchler sono morti nella valanga in Nepal Ma c' è una flebile speranza per uno dei tre alpinisti

Sono morti i tre alpinisti italiani Paolo Cocco, fotografo abruzzese ed ex vicesindaco di Fara San Martino di 41 anni, Marco Di Marcello, alpinista e biologo 37enne originario di Teramo,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler sono morti nella valanga in Nepal». Ma c'è una flebile speranza per uno dei tre alpinisti

Altri contenuti sullo stesso argomento

la Repubblica. . È stato ritrovato dai soccorritori il corpo di Paolo Cocco, il fotografo abruzzese che stava tentando la scalata al Dolma Khang. Si tratta della terza vittima italiana in Nepal: Alessandro Caputo e Stefano Farronato erano rimasti intrappolati sul ma - facebook.com Vai su Facebook

#Nepal Ritrovato dai soccorritori il corpo di Paolo Cocco, il fotografo abruzzese che stava tentando la scalata al Dolma Khang. Lo ha annunciato Antonio Tavani, il sindaco di Fara San Martino. La notizia è già stata comunicata anche ai familiari del ragazzo. - X Vai su X

Paolo Cocco e Marco Di Marcello, chi sono i due abruzzesi dispersi sul Dolma Khang in Nepal - "Avviso di arresto" per 18 indagati, tutti convocati per l'interrogatorio preventivo in base alla legge Nordio: accuse di turbativa d'asta e corruzione. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler gli altri 3 alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya - Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler si aggiungono a Caputo e Farronato tra gli alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya. Scrive virgilio.it

«Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler sono morti nella valanga in Nepal». Ma c'è una flebile speranza per uno dei tre alpinisti - Sono morti i tre alpinisti italiani Paolo Cocco, fotografo abruzzese ed ex vicesindaco di Fara San Martino di 41 anni, Marco Di ... Da msn.com