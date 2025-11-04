Sono ore di apprensione in Abruzzo per Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, dispersi in Nepal durante una spedizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Paolo Cocco e Marco Di Marcello, chi sono il fotografo e la guida abruzzesi dispersi in Nepal