Paolo Cocco e Marco Di Marcello chi sono il fotografo e la guida abruzzesi dispersi in Nepal

Ilmessaggero.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di apprensione in Abruzzo per Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, dispersi in Nepal durante una spedizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

paolo cocco e marco di marcello chi sono il fotografo e la guida abruzzesi dispersi in nepal

© Ilmessaggero.it - Paolo Cocco e Marco Di Marcello, chi sono il fotografo e la guida abruzzesi dispersi in Nepal

News recenti che potrebbero piacerti

paolo cocco marco marcelloDue alpinisti abruzzesi dispersi in Nepal - Sono ore di apprensione in Abruzzo per Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, dispersi in Nepal durante una ... Secondo msn.com

paolo cocco marco marcelloTragedia sull’Himalaya: dispersi gli alpinisti abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello - Inferno di vento e neve su Nepal: dispersi anche due abruzzesi. Secondo marsicalive.it

paolo cocco marco marcelloDue alpinisti abruzzesi travolti da una valanga in Nepal - Sono Marco Di Marcello, guida alpina di Villa Zaccheo, e Paolo Cocco, fotografo di Fara San Martino, i due abruzzesi dispersi sotto una valanga in Nepal. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Cocco Marco Marcello