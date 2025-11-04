Paolo Cocco e Marco Di Marcello chi sono il fotografo e la guida abruzzesi dispersi in Nepal
Sono ore di apprensione in Abruzzo per Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, dispersi in Nepal durante una spedizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
News recenti che potrebbero piacerti
Due abruzzesi tentano la scalata del Dolma Khang, una delle montagne più affascinanti e remote dell’Himalaya, in Nepal. Paolo Cocco e Marco Di Marcello partiranno insieme a un team di altissimo livello per cercare l’impresa. #Attualità #Nepa #Rete8 - facebook.com Vai su Facebook
Due alpinisti abruzzesi dispersi in Nepal - Sono ore di apprensione in Abruzzo per Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, dispersi in Nepal durante una ... Secondo msn.com
Tragedia sull’Himalaya: dispersi gli alpinisti abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello - Inferno di vento e neve su Nepal: dispersi anche due abruzzesi. Secondo marsicalive.it
Due alpinisti abruzzesi travolti da una valanga in Nepal - Sono Marco Di Marcello, guida alpina di Villa Zaccheo, e Paolo Cocco, fotografo di Fara San Martino, i due abruzzesi dispersi sotto una valanga in Nepal. Lo riporta rainews.it