Paolo Cocco e Marco Di Marcello chi sono i due abruzzesi dispersi sul Dolma Khang in Nepal

Si chiamano Marco Di Marcello e Paolo Cocco, entrambi abruzzesi, i due italiani dispersi sul Dolma Khang, una delle vette del Nepal travolte dal maltempo di questi giorni che ha finito per mettere in grave difficoltà le spedizioni. I due stavano tentando l’ascesa alla cima di 6.300 metri al confine settentrionale del Paese asiatico, mai raggiunta da un italiano. Di loro non si hanno più notizie. La valanga avrebbe coinvolto diversi alpinisti internazionali. Le operazioni di soccorso, rallentate dal maltempo e dall’altitudine, sono in corso. I due risultati al momento dispersi, anche se alcune fonti locali riferiscono di una fine tragica per entrambi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paolo Cocco e Marco Di Marcello, chi sono i due abruzzesi dispersi sul Dolma Khang in Nepal

Paolo Cocco e Marco Di Marcello, chi sono i due abruzzesi dispersi sul Dolma Khang in Nepal

