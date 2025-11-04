Paolini fuori dalle Wta Finals | sconfitta con Gauff Resta in corsa in doppio con Errani ma con l’incognita salute

Jasmine Paolini è già fuori dalle Wta Finals di singolare: contro la statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, è arrivata la seconda sconfitta in due partite per l’azzurra, numero 8 al mondo. Paolini ha perso 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti, risultato simile al 6-3 6-1 subito contro Sabalenka all’esordio alle Finals. I due ko in due set condannano l’azzurra all’eliminazione: il prossimo match contro Pegula (giovedì) sarà influente solo per i punti in classifica. Nel frattempo Paolini resta in corsa nel torneo di doppio con Sara Errani, ma decisiva sarà la sua condizione fisica in vista della sfida di domani (ore 13) in quello che è un vero e proprio spareggio qualificazione contro la coppia Mertens – Kudermetova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

