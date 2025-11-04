Paolini fuori dalle Wta Finals | sconfitta con Gauff Resta in corsa in doppio con Errani ma con l’incognita salute

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini è già fuori dalle Wta Finals di singolare: contro la statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, è arrivata la seconda sconfitta in due partite per l’azzurra, numero 8 al mondo. Paolini ha perso 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti, risultato simile al 6-3 6-1 subito contro Sabalenka all’esordio alle Finals. I due ko in due set condannano l’azzurra all’eliminazione: il prossimo match contro Pegula (giovedì) sarà influente solo per i punti in classifica. Nel frattempo Paolini resta in corsa nel torneo di doppio con Sara Errani, ma decisiva sarà la sua condizione fisica in vista della sfida di domani (ore 13) in quello che è un vero e proprio spareggio qualificazione contro la coppia Mertens – Kudermetova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

paolini fuori dalle wta finals sconfitta con gauff resta in corsa in doppio con errani ma con l8217incognita salute

© Ilfattoquotidiano.it - Paolini fuori dalle Wta Finals: sconfitta con Gauff. Resta in corsa in doppio con Errani, ma con l’incognita salute

Altri contenuti sullo stesso argomento

paolini fuori wta finalsPaolini-Gauff diretta Wta Finals: Jasmine fuori dal singolare Tennis LIVE - 2 all’americana e chiude in anticipo la sua avventura nel torneo di singolare. Segnala corrieredellosport.it

paolini fuori wta finalsPaolini già fuori dalle Wta Finals in singolare: perde in due set con Gauff dopo il ko con Sabalenka - Altra sconfitta netta per la tennista azzurra a Riad: l'americana vince con il punteggio di 6- Scrive msn.com

paolini fuori wta finalsCoco Gauff liquida Paolini: l’azzurra è fuori dalle WTA Finals - Netta vittoria dell’americana che sfrutta una condizione non perfetta della toscana Niente di fatto per Jasmine Paolini. Si legge su tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Fuori Wta Finals