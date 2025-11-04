Paolini è fuori dalle Wta Finals | ko anche con Gauff
Riad, 4 novembre 2025 – Jasmine Paolini saluta le Wta Finals. Dopo essere stata battuta all’esordio da Aryna Sabalenka, oggi l’azzurra del tennis, numero 8 al mondo, ha perso contro Coco Gauff per 6-3 6-2 ed è aritmeticamente eliminata dal torneo. Giocherà comunque il suo ultimo match del round robin giovedì contro Jessica Pegula. Resta in gara invece nel doppio con Sara Errani. Il duo azzurro ha vinto la prima partita, e perso le seconda. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
WTA Finals 2025, la classifica di Errani/Paolini: ultimo turno da dentro o fuori - - X Vai su X
Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025, ma non senza polemiche. Una decisione controversa sulla sua assenza ad Adelaide le ha permesso di qualificarsi per Riad… lasciando fuori Mirra Andreeva per soli sei punti. Un finale di stagione che fa discutere. Vai su Facebook
Coco Gauff liquida Paolini: l’azzurra è fuori dalle WTA Finals - Netta vittoria dell’americana che sfrutta una condizione non perfetta della toscana Niente di fatto per Jasmine Paolini. tennisitaliano.it scrive
Paolini già fuori dalle Wta Finals in singolare: perde in due set con Gauff dopo il ko con Sabalenka - Altra sconfitta netta per la tennista azzurra a Riad: l'americana vince con il punteggio di 6- Scrive corriere.it
Paolini ed Errani ko nel 2° match delle Wta Finals: cosa deve fare il doppio azzurro per qualificarsi alle semifinali - Errani e la raffreddata Paolini perdono il secondo match alle Wta Finals di doppio a Riad contro Hsieh- Lo riporta corriere.it