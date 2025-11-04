Riad, 4 novembre 2025 – Jasmine Paolini saluta le Wta Finals. Dopo essere stata battuta all’esordio da Aryna Sabalenka, oggi l’azzurra del tennis, numero 8 al mondo, ha perso contro Coco Gauff per 6-3 6-2 ed è aritmeticamente eliminata dal torneo. Giocherà comunque il suo ultimo match del round robin giovedì contro Jessica Pegula. Resta in gara invece nel doppio con Sara Errani. Il duo azzurro ha vinto la prima partita, e perso le seconda. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paolini è fuori dalle Wta Finals: ko anche con Gauff