Paola Iezzi annuncia il nuovo singolo Superstar

, un viaggio notturno tra desiderio e disincanto. Nel vivo della sua seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi sorprende aggiungendo un prezioso tassello al suo percorso artistico-musicale con Superstar, il nuovo singolo (Columbia Records Sony Music Italy ) in radio e in digitale da venerdì 7 novembre. Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano -scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria – è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii: su come la verità, oggi più che mai, possa facilmente perdersi dietro la superficie che brilla. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Paola Iezzi annuncia il nuovo singolo Superstar

Scopri altri approfondimenti

Paola Iezzi: “Superstar”. Il buio non mi fa paura - X Vai su X

PAOLA iEZZi vuole rivedere la MAYU di un tempo, quella che ha conosciuto all’inizio: è il momento di reagire e dare il massimo per il terzo Live di #XF2025 Non perderti il Daily dal lunedì al venerdì su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook

“Superstar” desiderio e incanto, il nuovo singolo di Paola Iezzi - Nel vivo della sua seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi sorprende aggiungendo un prezioso tassello al suo percorso artistico- Lo riporta radiowebitalia.it

Viscardi, chi è il cantante di X Factor nel team di Paola Iezzi/ “Mi sento come un treno” - Chi è Viscardi, il giovane cantante di X Factor nel team di Paola Iezzi: il suo percorso nel talent e le sensazioni in vista del live ... Lo riporta ilsussidiario.net

X Factor 2025, Paola Iezzi alla ricerca di nuovi talenti - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it