Paola e Chiara hanno litigato di nuovo? Perché non cantano più insieme? Paola rivela tutto

Dopo un anno ricco di successi e una nuova esperienza televisiva come giudice a X Factor, Paola Iezzi torna sulla scena musicale con un brano tutto suo. Il singolo, intitolato Superstar (Columbia Records Sony Music Italy), segna un ritorno in solitaria che ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan: dov’è finita Chiara? E soprattutto, tra le due sorelle è tornata la distanza che per anni le aveva divise? Il nuovo progetto di Paola, raffinato e introspettivo, è una dichiarazione di libertà artistica, ma anche un racconto sulla fragilità nascosta dietro chi, per mestiere, deve brillare sempre. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Paola e Chiara hanno litigato di nuovo? Perché non cantano più insieme? Paola rivela tutto

