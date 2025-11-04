Panerai ha fatto un nuovo Luminor più piccolo e in ceramica nera

C’è chi dice che il nero stia bene su tutto. Panerai lo sa da tempo, ma con il nuovo Luminor GMT Ceramica PAM01460 alza l’asticella: per la prima volta il suo modello iconico si veste di ceramica nera sabbiata in un formato più democratico — 40 millimetri, la misura perfetta per chi ha sempre amato il Luminor ma non ha un polso “da incursore”. Un orologio che è la prova che si può restare fedeli alla propria storia anche limando qualche millimetro. Panerai Luminor GMT Ceramica. @courtesy Panerai La cassa in ceramica nera sabbiata, realizzata nella manifattura di Neuchâtel, è leggera, antigraffio e praticamente indistruttibile: resiste a calore, urti e corrosione mantenendo intatta la sua finitura opaca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Panerai ha fatto un nuovo Luminor più piccolo e in ceramica nera

