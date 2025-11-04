Pandoro Gate Ferragni | E’ una fase difficile della mia vita

Chiara Ferragni si è presentata stamani in tribunale a Milano per l’udienza pre dibattimentale sul cosiddetto ‘Pandoro Gate’. L’influencer è imputata per truffa aggravata. “E’ una fase sicuramente difficile della mia vita, penso che mi capirete se non mi sento di fare dichiarazioni, andiamo avanti”, ha detto Ferragni uscendo dall’udienza pre-dibattimentale a porte chiuse in Tribunale a Milano che la vede imputata di truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L’udienza, in cui l’influencer e imprenditrice 38enne è comparsa, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, è stata aggiornata al prossimo 25 novembre ancora per decidere sulla scelta del rito e la costituzione delle parti civili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pandoro Gate, Ferragni: “E’ una fase difficile della mia vita”

