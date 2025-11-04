Pandoro gate Chiara Ferragni in Tribunale per la prima volta | il processo per truffa
Completo nero, camicia bianca. Chiara Ferragni è arrivata in Tribunale a Milano per partecipare alla seconda udienza pre dibattimentale del procedimento in cui è imputata per truffa aggravata per i casi delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e del pandoro Balocco.L'udienza e la richiesta di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
