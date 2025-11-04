Pandoro-Gate Chiara Ferragni in tribunale È una fase delicata della vita
Una folla di giornalisti e curiosi ha atteso, come era prevedibile, la influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, in udienza a Milano perché imputata di truffa aggravata per il Pandoro-Gate. “È una fase molto delicata della mia vita e quindi comprenderete se decido di non rilasciare altre dichiarazioni”, le poche parole della 38enne all’uscita dall’aula. Ferragni, è stato riferito, parteciperà a tutte le udienze del procedimento che la vede coinvolta: oggi ha partecipato in primis per accettare la remissione di querela di una consumatrice di Avellino che aveva comprato il pandoro Pink Christmas a prezzo maggiorato (circa 9 euro), risarcita con circa 500 euro, e anche quella proveniente da un vecchio fascicolo aperto a Cuneo (successivamente la Cassazione ha deciso che competente sul caso era la procura di Milano). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
