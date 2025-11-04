Pandoro Gate Chiara Ferragni in tribunale | è accusata di truffa aggravata
(Adnkronos) – Si è tenuta a Milano un'udienza interlocutoria che per la prima volta ha visto in aula Chiara Ferragni accusata di truffa aggravata per la beneficenza legata ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Assistita dai legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, ha assistito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
