Pandoro-Gate Chiara Ferragni in tribunale a Milano
Chiara Ferragni è arrivata in tribunale per partecipare all’udienza che la vede imputata per truffa aggravata per il Pandoro-Gate. Ad accogliere la influencer e imprenditrice digitale una folla di fotografi e giornalisti. In udienza, Ferragni, tacco a spillo e tailleur scuro, è accompagnata dal suo avvocato Giuseppe Iannacone. Deve rispondere di truffa aggravata dall'uso del mezzo informatico in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022).Oggi il giudice dovrà formalizzare la soluzione extra giudiziaria trovata con la 76enne e pronunciarsi sulla costituzione delle parti civili (due associazioni di consumatori). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
