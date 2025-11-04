Panchina Genoa De Rossi favorito su Vanoli Ma fino alla sosta potrebbe restare Criscito

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ad Blasquez, il ds Lopez e il presidente Sucu in stretto contatto per la scelta. Si tratta anche per risolvere il contratto con Vieira. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Panchina Genoa, De Rossi favorito su Vanoli. Ma fino alla sosta potrebbe restare Criscito

