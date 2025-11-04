Panchina Genoa a breve la scelta da parte della società La corsa per il post Vieira è a due e c’è un grande favorito Le ultimissime!

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panchina Genoa, ultime ore decisive: De Rossi e Vanoli i nomi caldi dopo l’addio a Vieira. A breve la società deciderà di sciogliere i dubbi. La panchina del Genoa è pronta a cambiare proprietario. Dopo l’esonero di Patrick Vieira, la dirigenza rossoblù è al lavoro per chiudere in tempi rapidi con il nuovo allenatore, mentre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

panchina genoa a breve la scelta da parte della societ224 la corsa per il post vieira 232 a due e c8217232 un grande favorito le ultimissime

© Calcionews24.com - Panchina Genoa, a breve la scelta da parte della società. La corsa per il post Vieira è a due e c’è un grande favorito. Le ultimissime!

Altri contenuti sullo stesso argomento

panchina genoa breve sceltaPanchina Genoa, a breve la scelta da parte della società. La corsa per il post Vieira è a due e c’è un grande favorito. Le ultimissime! - Panchina Genoa, ultime ore decisive: De Rossi e Vanoli i nomi caldi dopo l’addio a Vieira. Riporta calcionews24.com

Panchina Genoa: nomi caldi De Rossi e Vanoli, che però diventa la prima scelta a Firenze - L’ex tecnico della Roma, che appena un mese fa ha risolto il contratto che lo legava ai giallorossi fino al 2027, è infatti ... Riporta primocanale.it

Genoa, contatto con De Rossi per la panchina: quando arriverà l’annuncio del sostituto di Vieira - Criscito ma non per molto: già in corso i contatti per il nuovo allenatore che sostituirà Vieira ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Panchina Genoa Breve Scelta