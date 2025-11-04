Palestina a Cerveteri la proiezione gratuita di Tutto quello che resta di te | il trailer – VIDEO

Cerveteri, 4 novembre 2025 – Giovedì 13 novembre, alle ore 21, il Cinema Moderno di Cerveteri (via A. Diaz, 19 ) ospiterà la proiezione gratuita del film “ Tutto quello che resta di te ”, della regista palestinese-americana Cherien Dabis. L’iniziativa è promossa dal Comitato per la Pace in Palestina LadispoliCerveteri e si inserisce in un percorso di riflessione e solidarietà verso il popolo palestinese. Il film, ambientato in Palestina e attraversato da tre generazioni, racconta con profonda delicatezza la storia di una famiglia costretta all’esilio. Una narrazione intima, costruita sui ricordi, sulle perdite e sulla resilienza, che restituisce un ritratto autentico della quotidianità palestinese tra memoria e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it