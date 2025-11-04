Palermo vola a Londra per partecipare al World Travel Market | Esploriamo le nuove frontiere del turismo globale

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La nostra presenza alla fiera Wtm si inserisce in un percorso strategico intrapreso dall'amministrazione comunale che guarda ai mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti, ma anche alle nuove frontiere del turismo globale, dal Medio oriente all’Asia”. Lo ha detto l'assessore al Turismo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Palermo, il presidente Mirri a Londra: 'Trattiamo la cessione del club' - Il presidente del club rosanero ha dichiarato a La Repubblica: "È gente che vuole investire nella società, che ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Palermo Vola Londra Partecipare