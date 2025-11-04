Palermo-Pistoiese fa 30 anni Tanino Vasari | Sembrava una piscina un gol che rimarrà per sempre nella storia

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Tu mi chiedi se mi ricordo quel gol?”. Tanino Vasari ride. E attacca la spina della memoria. La domanda è una chiara “provocazione”. Un'istigazione al riavvolgimento di un nastro, un inno all'essenza più profonda dell'amarcord del tifo palermitano, perché certe cose non si possono dimenticare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

palermo pistoiese fa 30Tanino Vasari, una perla nel fango: 30 anni fa Palermo-Pistoiese - un fanatico religioso ebreo uccideva il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin ... Lo riporta palermotoday.it

"Che caldo che fa". La campagna di Legambiente si conclude a Palermo - A Palermo il caldo estremo è ormai un problema strutturale che colpisce in modo trasversale tutti i quartieri della città. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Pistoiese Fa 30