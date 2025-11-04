Palermitani costretti a viaggiare fino a Siracusa per i concorsi la protesta | Un' ingiustizia utilizzare la Fiera

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da anni migliaia di candidati della Sicilia occidentale (in particolare dalle province di Palermo, Trapani e Agrigento) sono costretti a recarsi a centinaia di chilometri per raggiungere Siracusa e sostenere le prove dei concorsi pubblici nazionali. Una situazione paradossale che, oltre ad essere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Palermitani Costretti Viaggiare Fino