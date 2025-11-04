Palazzi Arlecchino notte di roghi ed esplosioni | bottiglie incendiarie all' ingresso di una palazzina

Latinatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplosioni e fiamme in uno dei palazzi Arlecchino, in via Guido Rossa. Dopo lunghe settimane di apparente calma quella appena trascorsa è stata un'altra notte difficile nel quartiere del capoluogo che a settembre è stato già teatro di attentati e intimidazioni di fuoco.Nelle scorse ore sono stati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

