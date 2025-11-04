Pagelle Lazio Cagliari TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Lazio Cagliari, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A. La situazione LE PAGELLE DELLA LAZIO PROVEDEL 6,5La Lazio soffre poco dalle parti del portiere, ma lui rimane sempre concentrato e sicuro. Ottimi interventi su Folorunsho e Gaetano, impeccabile in più di un’occasione. LAZZARI 6,5Sulla fascia destra la Lazio costruisce le azioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Lazio Cagliari, TOP e FLOP del match di Serie A

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pagelle Primavera 1, #LazioMilan 1-1: #Ossola uomo in più. Bianchi, che parata! Mancioppi ... #SempreMilan #milan #MilanPrimavera - X Vai su X

Le pagelle del match fra Pisa Sporting Club e S.S. Lazio #seriea #PisaSC #sslazio - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle di Lazio-Cagliari: Isaksen inventa e Zac chiude. Quarta clean sheet consecutiva - Buona una sua parata con i piedi nel primo tempo, poi per lo più è chiamato ad accorciare sui lanci lunghi del Cagliari. laziopress.it scrive

Pagelle Lazio Cagliari: Caprile e Luperto i migliori, attacco da rivedere – VOTI - Pagelle Lazio Cagliari: le due squadre sono scese in campo all’Olimpico per la decima giornata del campionato di Serie A 2025- Lo riporta cagliarinews24.com

VOTI fantacalcio Lazio-Cagliari: Isaksen si sblocca! Altri bonus per Zaccagni e Provedel, Prati da 5 - Voti fantacalcio Lazio Cagliari 10^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Si legge su fantamaster.it