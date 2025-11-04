di Marco Baridon Pagelle Juve Sporting Primavera Youth League: i voti ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Pagelle Juve Sporting Primavera Youth League: i voti ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata 202526 di Youth Champions League. Radu 6.5 – Due interventi che profumavano di vittoria. Entrambi su Costa: di riflesso puro, felino, provvidenziale. Perfetto in tutto: nelle parate e nelle uscite, peccato per i due gol (da incolpevole) nel finale. Rizzo 6 – Costa è un cliente scomodo, gli crea qualche grattacapo di troppo quando si inserisce con pericolosità in area di rigore e arriva alla conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Sporting Primavera Youth League: un miracoloso Radu non basta, la difesa crolla nel finale. Padoin, che peccato! VOTI