Pagelle Juve Sporting | i TOP e FLOP dopo il primo tempo
di Marco Baridon Pagelle Juve Sporting: i voti ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Champions League 202526. Pagelle Juve Sporting: i voti ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Champions League 202526 TOP: Vlahovic, Yildiz, Thuram FLOP: Kalulu VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Pedro Felipe granitico, Okoro non punge, Deme spento: pagelle #Juve Next Gen - X Vai su X
Pedro Felipe granitico, Okoro non punge, Deme spento: pagelle Juve Next Gen - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Primavera-Sporting 2-2, le pagelle: Mazur e Tiozzo non bastano, un altro crollo nel finale - La Juventus Primavera vede sfumare un'occasione sul più bello, e si fa rimontare nel finale dallo Sporting. Da ilbianconero.com
VOTI fantacalcio Cremonese-Juventus: Cambiaso decisivo, Vardy ancora a segno! Bianchetti incerto, Gatti non brilla - Voti fantacalcio Cremonese Juventus 10^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Riporta fantamaster.it
Vlahovic già carico per la Champions League: il serbo accende così i tifosi bianconeri a 24 ore da Juve Sporting Lisbona – FOTO - Vlahovic Juve, l’attaccante serbo suona la carica su Instagram: il gioco di parole “Sei you tomorrow” per dare appuntamento ai tifosi alla sfida Champions La Juventus si prepara a una notte fondamenta ... Da juventusnews24.com