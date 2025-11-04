Pagelle Juve Sporting | i TOP e FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Pagelle Juve Sporting: i voti ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Champions League 202526. Pagelle Juve Sporting: i voti ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Champions League 202526 TOP: Vlahovic, Yildiz, Thuram FLOP: Kalulu VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve sporting i top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Sporting: i TOP e FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche questi approfondimenti

pagelle juve sporting topJuventus Primavera-Sporting 2-2, le pagelle: Mazur e Tiozzo non bastano, un altro crollo nel finale - La Juventus Primavera vede sfumare un'occasione sul più bello, e si fa rimontare nel finale dallo Sporting. Da ilbianconero.com

pagelle juve sporting topVOTI fantacalcio Cremonese-Juventus: Cambiaso decisivo, Vardy ancora a segno! Bianchetti incerto, Gatti non brilla - Voti fantacalcio Cremonese Juventus 10^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Riporta fantamaster.it

pagelle juve sporting topVlahovic già carico per la Champions League: il serbo accende così i tifosi bianconeri a 24 ore da Juve Sporting Lisbona – FOTO - Vlahovic Juve, l’attaccante serbo suona la carica su Instagram: il gioco di parole “Sei you tomorrow” per dare appuntamento ai tifosi alla sfida Champions La Juventus si prepara a una notte fondamenta ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juve Sporting Top