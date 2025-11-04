PAGELLE E TABELLINO JUVE-SPORTING CP 1-1 | Vlahovic dominante sorpresa Koopmeiners e Hjulmand totale
Le pagelle e il tabellino di Juventus-Sporting CP 1-1 a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium: non basta un super Vlahovic, la squadra di Spalletti merita ma non supera il pareggio Dopo una partenza con una precoce doccia ghiacciata, arrivata dal piede di Araujo che ha fulminato Di Gregorio, la squadra di Luciano Spalletti ha trovato fiducia col passare dei minuti e ha impensierito sempre di più Rui Silva, autore di due grandi parate su Dusan Vlahovic. – Calciomercato.it (Ansa Foto) Nella ripresa è la Juventus a creare più pericoli, sempre con il solito Vlahovic, ma il risultato non si sblocca. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
