Pagamenti digitali un viaggio nel futuro
Un viaggio nel cuore dell’economia digitale, tra sicurezza informatica, innovazione tecnologica e futuro delle criptovalute. È quello che propone la presentazione del volume ‘La moneta digitale e i sistemi di sicurezza utilizzati nell’e-payment’ (Paolo Emilio Persiani Editore) di Francesco Giordano, docente dell’Università di Messina, in programma sabato 8 novembre alle 10.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale (via Emilia, 80). L’incontro è promosso dal centro studi Luigi Einaudi di Imola, in collaborazione con la biblioteca comunale, e vedrà la partecipazione di esperti di primo piano del mondo accademico e finanziario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Pagamenti digitali, comodità a portata di smartphone (di Tony Ardito) - facebook.com Vai su Facebook
La nuova sfida dei pagamenti digitali: sicurezza e fiducia nel periodo dell’IA - X Vai su X
Pagamenti digitali, un viaggio nel futuro - Un viaggio nel cuore dell’economia digitale, tra sicurezza informatica, innovazione tecnologica e futuro delle criptovalute. msn.com scrive
Pagamenti digitali, Stablecoin ed Euro Digitale: fiducia e innovazione nel futuro della moneta - Fiducia, innovazione e educazione finanziaria guideranno il futuro della moneta. Si legge su businessintelligencegroup.it
Dalle monete alla mente: i pagamenti del futuro si faranno con il pensiero: niente più mazzette di contanti, ci aspettano transazioni biometriche e neuronali - Niente più mazzette di contanti o tintinnii di soldi, ci aspettano transazioni biometriche e neuronali. Lo riporta ilriformista.it