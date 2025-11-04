Un viaggio nel cuore dell’economia digitale, tra sicurezza informatica, innovazione tecnologica e futuro delle criptovalute. È quello che propone la presentazione del volume ‘La moneta digitale e i sistemi di sicurezza utilizzati nell’e-payment’ (Paolo Emilio Persiani Editore) di Francesco Giordano, docente dell’Università di Messina, in programma sabato 8 novembre alle 10.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale (via Emilia, 80). L’incontro è promosso dal centro studi Luigi Einaudi di Imola, in collaborazione con la biblioteca comunale, e vedrà la partecipazione di esperti di primo piano del mondo accademico e finanziario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pagamenti digitali, un viaggio nel futuro