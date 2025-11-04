Pafos–Villarreal | anteprima chiavi tattiche e probabili formazioni Champions League
La notte europea porta il Villarreal a Cipro per sfidare il Pafos in una gara che può pesare tantissimo nella corsa al passaggio del turno. Da una parte la spinta del pubblico di casa e l’entusiasmo di chi ha tutto da guadagnare; dall’altra l’esperienza internazionale del “Submarino Amarillo”, abituato a gestire pressioni e ritmi continentali. Stato d’animo e contesto. Pafos: approccio coraggioso in casa, linee compatte e grande attenzione alle transizioni. L’obiettivo è restare dentro partita il più a lungo possibile e colpire sugli spazi concessi.. Villarreal: identità tecnica, possesso ragionato e ricerca costante dei mezzispazi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Risultati terza giornata di UEFA Champions League: 1) Barcellona-Olympiacos 6-1 2) Kairat Almaty-Pafos 0-0 3) Newcastle-Benfica 3-0 4) Psv Eindhoven-Napoli 6-2 5) Bayer Leverkusen-Psg 2-7 6) Union Saint Galloise-Inter 0-4 7) Copenaghen-Borussia Dor - facebook.com Vai su Facebook