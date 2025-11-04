La notte europea porta il Villarreal a Cipro per sfidare il Pafos in una gara che può pesare tantissimo nella corsa al passaggio del turno. Da una parte la spinta del pubblico di casa e l’entusiasmo di chi ha tutto da guadagnare; dall’altra l’esperienza internazionale del “Submarino Amarillo”, abituato a gestire pressioni e ritmi continentali. Stato d’animo e contesto. Pafos: approccio coraggioso in casa, linee compatte e grande attenzione alle transizioni. L’obiettivo è restare dentro partita il più a lungo possibile e colpire sugli spazi concessi.. Villarreal: identità tecnica, possesso ragionato e ricerca costante dei mezzispazi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Pafos–Villarreal: anteprima, chiavi tattiche e probabili formazioni (Champions League)